Muore 15enne dopo aver perso il controllo della moto

FORLI' - Un ragazzo di 15 anni è morto a seguito delle gravi ferite riportare in un incidente stradale accaduto a Forlì in mattinata. L'adolescente, che frequentava la seconda classe dell'istituto economico 'Matteucci', ma che oggi non era andato a scuola, era in sella a una Ducati Monster 600 di proprietà del fratello maggiore.

Secondo una prima parziale ricostruzione in prossimità di una intersezione una Fiat 500 condotta da una giovane nell'immettersi avrebbe parzialmente occupato una parte della sede stradale, mentre la moto proveniva dalla direzione opposta. Questo avrebbe provocato una brusca frenata da parte del giovanissimo centauro che ha perso il controllo della Ducati, cadendo rovinosamente a terra. Il volo del 15enne si è concluso con un violentissimo impatto contro una vettura in sosta che, nonostante il casco, gli ha procurato devastanti ferite al capo. Soccorso agonizzate e nonostante il prodigarsi dei sanitari accorsi, il ragazzo è spirato durante la corsa verso l'ospedale.