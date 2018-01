Le sorelle Labeque fanno tappa a Bologna

BOLOGNA - Uno dei più noti duo pianistici del panorama musicale internazionale, quello formato dalle sorelle Katia e Marielle Labèque, assieme ai percussionisti Simone Rubino e Andrea Bindi saranno ospiti il 22 gennaio della stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme di Bologna.

Prima del concerto, in programma alle 20:30 all'Auditorium Manzoni, gli artisti incontreranno alle 11 gli studenti delle scuole primarie e medie nell'ambito del progetto 'Che musica, ragazzi!'. Il programma della serata si sviluppa intorno alla musica di Béla Bartók e al suo interesse per la tradizione popolare balcanica (Mikrokosmos Sz. 107 e Sonata Sz. 110 per due pianoforti e percussioni) alla quale verranno accostati brani di Brahms (Danze Ungheresi), di Dessner (El chan) e di Maki Ishii (Thirteen Drums). Lo stesso concerto sarà offerto il 20 anche agli spettatori degli Amici della musica di Firenze al Teatro della Pergola e a quelli della società del Quartetto di Milano alla sala verdi del Conservatorio.