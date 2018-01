Gentiloni oggi in visita a Modena

BOLOGNA - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni sarà oggi a Modena per visitare i cantieri dei progetti di riqualificazione del Bando Periferie. nel primo pomeriggio interverrà a una iniziativa pubblica al PalaMadiba.

Parteciperanno il sindaco della città emiliana Gian Carlo Muzzarelli e rappresentanti dei partner istituzionali del 'Progetto Periferie'. La visita del premier avviene occasione della consegna dei lavori di uno dei primi interventi previsti con il 'Progetto Periferie. Ri-generazione e innovazione'. Si tratta del programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area Nord della città, che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 18milioni nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. L'appuntamento al PalaMadiba sarà anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative già avviate nell'ambito del Progetto: dal portierato sociale ai primi contributi per le attività economiche, fino al cantiere della Casa della salute.