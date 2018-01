Mal di schiena, a Bologna al via gli Open day

BOLOGNA - Il mal di schiena è la patologia più frequente dopo il raffreddore e interessa gran parte della popolazione adulta: il 60-80% delle persone sopra i 50 anni e la quasi totalità degli over 60. Il centro Medinforma di Bologna ha organizzato tre 'Open day' (24 gennaio, 7 e 21 febbraio) e un intero mese di prevenzione ed alta formazione Ecm sui possibili rimedi al problema.

Ridurre l'infiammazione

Il trattamento di ossigeno-ozono favorisce la riduzione dell'infiammazione nella zona lombare e cervicale, determinando una diminuzione del dolore e il miglioramento dello stato fisico. E' una terapia ambulatoriale, semplice e ripetibile, che utilizza un gas (miscela di ossigeno e ozono) iniettato in regione lombare. Oltre agli open day è in programma, il 24 febbraio, un convegno sulle lombosciatalgie: aspetti clinici e strumentali, trattamento conservativo e chirurgico, considerazioni medico-legali, rivolto a medici di medicina generale e specialisti, promosso da Medinforma in collaborazione con Simg e Ordine dei medici di Bologna.