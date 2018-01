Abbandonano due cagnolini in un fosso, ma a casa ne avevano molti altri sepolti

BOLOGNA - Avevano abbandonato il 18 dicembre due cagnolini di circa 2 mesi, in un fosso nelle campagne di Faenza, nel Ravennate: uno era morto per il freddo; l'altro, in fin di vita, era stato salvato dai veterinari dell'Enpa. A distanza di un mese i Carabinieri hanno denunciato una coppia di Cotignola, un 59enne e una 37enne, con l'accusa di maltrattamenti e uccisione di animali.

I due cuccioli - abbandonati in una cassetta di plastica lungo un canale di scolo ai bordi di via Merlaschio – erano stati trovati da un veterinario volontario dell'Enpa mentre le indagini dei Carabinieri erano partite dopo la denuncia dell'associazione, che aveva pubblicato le foto dei cuccioli sui social network, in un post diventato virale: attraverso le testimonianze i militari sono riusciti a orientare le indagini su un automobilista che si era fermato in via Merlaschio la sera dell'abbandono, fino a risalire all'auto in uso alla coppia, nel cui giardino è stata trovata una fossa comune dov'erano stati sepolti molti cani.