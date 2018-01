Il cinema Fulgor dà il via alla programmazione con il film di Ligabue

BOLOGNA - Sarà l'anteprima nazionale del nuovo film di Ligabue 'Made in Italy', in uscita il 25 gennaio, ad avviare domenica 21 gennaio le proiezioni del Cinema Fulgor, la sala amata da Federico Fellini e la cui inaugurazione è in programma sabato 20 (data in cui il maestro riminese avrebbe compiuto 98 anni), alla presenza del ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini e di esponenti del mondo dello spettacolo.

Alla prima della programmazione della sala riminese – curata dalla società Khairos - ci sarà lo stesso Ligabue, alla sua terza opera cinematografica dopo 'Radiofreccia' e 'Da zero a dieci', insieme al produttore, Domenico Procacci.

Sempre in anteprima italiana nelle serate di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio verrà invece proiettato 'Fabrizio De André. Principe Libero', la miniserie in due puntate dedicata al cantautore genovese co-prodotta da Rai Fiction e Bibi Film.