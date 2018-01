Musica: il tour di Letizia Onorati a Bologna

BOLOGNA - Tappa bolognese nel tour della cantante jazz Letizia Onorati, alla seconda esperienza discografica. Il 23 gennaio presenterà al Bravo Caffè i brani contenuti in 'Notes and words', in uscita venerdì prossimo nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Leccese, classe 1992, Letizia Onorati - autrice o coautrice di quasi tutti i testi - si presenta per la prima volta come compositrice. I nove brani inediti sono composti e arrangiati da Paolo Di Sabatino, che è anche produttore artistico dell'album, in cui suona il pianoforte. Gli altri musicisti sono Flavio Boltro tromba, Max Ionata sax, Giovanna Famulari violoncello, Daniele Mencarelli basso elettrico e contrabbasso, Glauco Di Sabatino batteria, Bruno Marcozzi percussioni. Special guest è il crooner newyorkese Sachal Vasandani. Di recente l'artista ha partecipato all'International Jazz Day 2017 (Unesco) all'Istituto di cultura italiana a Bruxelles. Il tour comincia il 21 gennaio al teatro Apollo di Lecce.