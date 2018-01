Bolle chiuderà il Ravenna Festival, il Gala si terrà il 22 luglio

RAVENNA - Sarà Roberto Bolle il protagonista dell'appuntamento di chiusura dell'edizione 2018 di Ravenna Festival, domenica 22 luglio (ore 21:30) al Pala De André. L'ultima volta che ha solcato il palcoscenico del Festival era il 2007, al suo fianco Alessandra Ferri per il suo farewell tour; ora l'Étoile dei due Mondi torna con il Gala 'Roberto Bolle and Friends'. Le prevendite si aprono sabato 13 gennaio alle ore 10:00.

Lo spettacolo ha girato, e gira tuttora, tra i luoghi più belli e significativi d'Italia e non solo. Ha aperto nuovi orizzonti e possibilità, ha conquistato piazze e teatri, ha portato la danza dove non era mai stata. C'è ancora riserbo sul cast e il programma che Bolle - che ha appena salutato il nuovo anno dagli schermi di Rai1 con 'Danza con me' (5 milioni di spettatori) - sta preparando, ma come sempre l'Étoile della Scala, che è anche Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale della danza.