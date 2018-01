A Bologna le opere di 21 artisti russi in mostra

BOLOGNA - Mentre al MAMbo di Bologna è incorso 'Revolutija', a Villa delle Rose 'It's OK to change yourmind!', a cura di Lorenzo Balbi e Suad Garayeva-Maleki, offre un nuovo punto di vista sull'eredità delle avanguardie di inizio Novecento e la loro influenza sull'arte contemporanea russa.

L'esposizione (20 gennaio-18 marzo 2018) presenta le opere, dalla Collezione Gazprombank, di 21 artisti e collettivi russi delle ultime generazioni. In un periodo di incertezza politica e di turbolenza globali, la resistenza assume nuovamente le forme dell'astrazione e interazioni quotidiane apparentemente apolitiche diventano una spinta al cambiamento sociale. La mostra delinea l'ampio spettro delle varie posizioni artistiche, «da quelle che si interrogano su sfide individuali e forme espressive prettamente locali a quelle che esplorano il sogno distopico di costruire una realtà alternativa». Il titolo è suggerito dall'omonimo lavoro di Svetlana Shuvaeva, preso in prestito dal popolare slogan di una campagna Ikea.