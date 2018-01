Trans deportato a Dachau oggi non trova una casa di riposo che lo accolga

BOLOGNA - Dopo aver vissuto le angherie del fascismo nei confronti degli omosessuali e visto l'inferno di Dachau, oggi, a 94 anni, affronta la vecchiaia senza l'assistenza di cui avrebbe bisogno. E' la storia di Lucy, nata in Piemonte nel 1924 come Luciano Salani e residente da anni a Bologna.

«E' una persona energica e non ha grossi problemi di salute – ha detto al Corriere di Bologna Porpora Marcasciano, presidente del Mit (movimento identità transessuale) – però avrebbe bisogno di un'assistenza costante». Ma non ci sarebbero strutture adeguate a garantire un posto a una persona come lei. ««Per tutti gli anziani – continua Marcasciano – la vecchiaia in solitudine è un grande problema, figuriamoci per una trans senza rete familiare». Arrivata in Emilia negli anni '30 insieme ai parenti, ripudiata da padre e fratelli, fu poi deportata a Dachau. Negli anni '50 a Londra fece l'operazione di cambio di sesso. All'anagrafe è ancora registrato il nome di battesimo, il che rende complessa la sua ricerca.