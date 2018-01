E' più a Est Bologna o Roma? Gli errori delle mappe cognitive

BOLOGNA - È più a Est Bologna o Roma? Catania o Venezia? È più a Nord Cagliari o Taranto? Londra o Berlino? Le risposte giuste sono Roma, Catania, Taranto e Berlino, ma le 'mappe cognitive' che abbiamo in testa ce lo fanno apparire diverso.

Il fenomeno è stato indagato da due ricercatori - Marco Costa, docente dell'Università di Bologna, e Leonardo Bonetti, dottorando dell'Università danese di Aarhus - e i risultati sono stati pubblicati sul Journal of Environmental Psychology. Lo studio si basa su tre test incentrati su Italia, Sardegna e alcune capitali europee, ognuno dei quali ha coinvolto circa 200 studenti. Ai volontari è stato chiesto di disegnare mappe con città e confini, che sono state poi georeferenziate su mappe reali. Risultato? Un'Italia 'raddrizzata': anche Milano è pensata più a Est di Palermo, e non lo è. Inoltre Roma, in realtà, è poco più a Est anche di Venezia. L'Italia è pensata poi più corta e larga, così anche il confronto Nord-Sud ha riservato sorprese: Aosta, per esempio, è pensata più a Nord di Trento, ma è il contrario.