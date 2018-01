Arrestato dalla polizia un ricercato per condanne in Emilia Romagna

TRIESTE - Un cittadino romeno di 36 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Frontiera di Trieste, per scontare in carcere un cumulo di pene di oltre tre anni cui è stato condannato a Bologna e a Ravenna per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e ricettazione in concorso.

L'uomo è stato identificato all'ex confine di Trieste nell'ambito delle consuete attività di retro valico, insieme ad altri otto connazionali, a bordo di un furgone con targa romena. Durante il controllo dei documenti è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel febbraio 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.