Trovata una faina impiccata a un albero di una rotatoria nel Riminese

SALUDECIO (RIMINI) - Una faina, presumibilmente avvelenata e poi impiccata a un albero al centro di una rotatoria stradale, è stata trovata questa mattina in località Santa Maria del Monte a Saludecio. Un cittadino ha prima avvisato la stazione locali dei Carabinieri, poi sul posto è intervenuta la Forestale, che ha prelevato l'animale, inviandola carcassa al servizio veterinario per un primo riscontro.

Avvelenata e impiccata

Stando a un primo esame degli operatori intervenuti, la faina sembra uccisa con veleno e poi impiccata in strada sulla rotatoria che si trova proprio davanti a una chiesa. La carcassa verrà successivamente inviata all'istituto di zooprofilassi. Secondo i Carabinieri Forestali - che stanno indagando sulla vicenda – non vi sono collegamenti, al momento, con il ritrovamento lo scorso 4 novembre a Ospedaletto di Coriano - sempre nel Riminese – del lupo impiccato alla pensilina del bus, per cui le autorità avrebbero già denunciato il responsabile.