Eventi a Bologna, ecco cosa fare martedì 9 gennaio

BOLOGNA – La tappa del tour di Fiorella Mannoia, il circo che si fonde con il teatro, la musica nei locali, e un'occasione di divertimento per i più piccoli. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti.

Fiorella Mannoia in tour

Al Teatro EuropAuditorium, il concerto di Fiorella Mannoia. La quarta e ultima tranche del fortunatissimo «Combattente Il Tour» nei teatri. Il tour si concluderà così nel 2018, a più di un anno dal suo inizio, arrivando a quota 100 concerti.

Spettacolo

In Montagnola, alle 21, Side Kunst Cirque incontra il Teatro di Camelot a Bologna portando in scena uno spettacolo unico, un'improvvisazione oltre i limiti del teatro e del circo, una splendida unione tra acrobati e attori, oltre il concetto della normalità, sul filo della sperimentazione e della ricerca. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 346 8264325.

Musica live

Al Bravo Caffè, dalle 22, la presentazione di «Minor Mali», secondo album dei Minor Swing Quintet - uscito a dicembre e prodotto dalla Irma Records - una miscela esplosiva di nuovi suoni e nuovi mondi che trae ispirazione da uno dei brani più celebri di Django Reinhardt, "Minor Swing». La band è composta da cinque giovani musicisti dai percorsi musicali differenti (dal rock al soul, dalla world music alla musica classica) che, spinti dall’amore per il gipsy jazz, ma desiderosi di creare un proprio sound ibrido, riprendono i brani della tradizione manouche e li ricontestualizzano.

Per i più piccoli

Preparate trombette e nasi rossi! Una prova gratuita dei corsi di Circo Sotto Sopra dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni Una giornata allo spazio «C’era una volta» di via F. Benini 1 (Bologna) per sperimentare e scoprire le tecniche circensi della clownerie, acrobatica, giocoleria, equilibrismo, teatro danza, teatro di figura. Per informazioni: circosottosopra@gmail.com/3287312861. I corsi di Circo Sottosopra si terranno ogni giovedì, alle 17 per i piccolini fino a 5 anni e alle 18 per i bambini fino a 10 anni.