Eventi a Bologna, 8 cose da fare il 6 e il 7 gennaio

BOLOGNA – I concerti, gli spettacoli, gli appuntamenti con le Feste, i party. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti e godersi il weekend a Bologna.

La «Befana sotto la torre»

Sabato 6 gennaio alle 11 la Befana (l’attrice Paola Mandrioli che già da qualche anno veste i panni della vecchina tanto cara ai bambini, storicamente interpretata dalla grande artista dialettale bolognese Carla Astolfi scomparsa nel maggio scorso) arriva in Piazza di Porta Ravegnana sul calesse di Giancarlo Saveri, trainato dalla somarina Bianchina. L’animazione è affidata alla compagnia teatrale Fantateatro con lo spettacolo «La Befana, la sua casa e tante belle cose». Caldarroste offerte da Nicola Fusaro.

Musica live

La cantante Claudia Cieli presenta il suo nuovo disco «Ciao Diavolo, ciao!». All’interno, otto grandi successi italiani rivisitati con nuovi arrangiamenti arrangiamenti e un inedito in lingua spagnola. Con lei sul palco un trio di musicisti dalla grande esperienza: Massimiliano Rocchetta (Renzo Arbore, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo), Giuseppe Zanca (Pierangelo Bertoli, Loredana Bertè) e Gianluca Nanni, attualmente impegnato con Raphael Gualazzi.

A Teatro

All'Arena del Sole - Sala Thierry Salmon, dal 6 al 10 gennaio, in scena «Mère Ubu impresaria di Teatro Carcere». Lo spettacolo diretto da Paolo Billi conclude la trilogia con gli attori della Compagnia del Pratello dedicata a Mère Ubu, personaggio femminile della celebre opera di Alfred Jarry, ispirandosi liberamente a «L’impresario delle Smirne» di Carlo Goldoni. Lo spettacolo è realizzato con i minori e i giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia Minorile Emilia-Romagna. Mère Ubu, uscita finalmente dal carcere dove è stata folgorata dall’arte teatrale quale strumento di redenzione sociale, diventa impresaria di Teatro Carcere, novello teatro in cui provocare nel pubblico pietà, sconcerto e meraviglia. Mère Ubu e la sua improbabile compagnia si cimentano in uno spettacolo scorretto, contro i buoni sentimenti comuni, in un elogio dell’arte della dissimulazione: «Prima sembravo cattiva ma purtroppo non lo ero; ora invece sembro buona ma sono cattiva!», afferma.

Spettacolo

All'Arena del Sole sabato, 6 gennaio, alle 19.30, l’indiscusso talento di Antonio Latella si confronta con Pinocchio di Carlo Collodi, figura universale che appartiene alla memoria collettiva, personaggio di cui ciascuno di noi coltiva una memoria propria, quasi esclusiva. Una sfida coraggiosa che il neodirettore della Biennale Teatro di Venezia, affronta insieme a Federico Bellini e Linda Dalisi con i quali condivide il lavoro di scrittura. Nel suo adattamento per la scena, Latella si pone davanti al burattino di legno osservandolo con uno sguardo depurato dalle infinite interpretazioni che si sono stratificate per oltre un secolo alla ricerca di una lettura inedita, che sveli, se possibile, quello che non si è ancora visto. Una rilettura in cui emerge tutta la drammaticità del rapporto tra Pinocchio e suo padre Geppetto, una sorta di padre mancato con il quale Pinocchio cerca di costruire un passato, alla disperata ricerca di un rapporto che non c’è stato, e lo fa immerso in un mondo di persone adulte che non solo non gli danno risposte ma anzi gli raccontano delle menzogne.

Ragazzi a teatro

Al Teatro Testoni Ragazzi, sala B, domenica 7 gennaio alle 10.30 e alle 17, in scena «Una storia sottosopra». Due personaggi surreali abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore, e la curiosità, di incontrare altri. Poi, un bel giorno, l’incontro. Forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgono e i punti di vista si incrociano in uno spazio rovesciato, nuovo, condiviso, in cui parole raccontate con gli occhi e parole disegnate su fogli di carta bianca diventano storia. Uno spettacolo in continua trasformazione visiva, dove gli oggetti e gli spazi cambiano aspetto a seconda degli occhi di chi guarda.

Domenica al museo gratis

Domenica 7 gennaio 2018 torna la domenica al museo, l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e della attività culturali e del Turismo che prevede, in tutta Italia, l’ingresso gratuito in musei, siti archeologici e monumenti statali.

Per i più piccoli

Leo Scienza presenta «Il segreto dei folletti», il nuovo fantastico spettacolo di Natale in programma il prossimo 6 gennaio alla Montagnola di Bologna, presso lo Spazio Verde. Il racconto di un fantastico viaggio verso i boschi innevati della Lapponia, con nuove incredibili scoperte sul mondo dei folletti e sulle loro stravaganti usanze scientifiche Il Natale sta arrivando, ma i due folletti Freccia e Zavorra sonnecchiano al sole dei Caraibi...riusciranno a raggiungere il villaggio di Babbo Natale in tempo? L'unica possibilità è usare la loro segreta arte di scienziati inventori e mastri giocattolai. Scopriremo così (previo giuramento di segretezza!) come costruire razzi-bottiglia, sacchetti volanti, nebbie cammuffanti. Impareremo a cucinare strani biscottini natalizi per sfuggire alla fame dello Yeti, e mescolare ribollenti sostanze per fabbricare la neve del Natale. Un viaggio nell'incredibile mondo dei Folletti, fatto di scherzi, furberie e tanta magia.

Party

Locomotiv Club presenta Befana R'n'R Party: La befana più Rock'n'roll che ci sia. Una super band e many many djs per una notte a suon di musica anni 50 e primi 60! In consolle vedrete girare solo ed esclusivamente vinile! Live: King Lion & The Braves (ITA - 50's Rock and Roll, Rockabilly & instrumentals, membri dei Goodfellas) Dj Set Post live a Cura di Dj Buddy Morrow & Bologna Calibro 7 Pollici crew Rock and Roll; Rhyhtm and Blues; Oldies; Blues; Pop Corn; Early Soul; Rockabilly Evergreen.