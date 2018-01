Un cartoon per l'affresco del Parmigianino a Fontanellato farà il giro del mondo

PARMA - L'affresco del Parmigianino nella Rocca Sanvitale di Fontanellato, nel Parmense, fa il giro del mondo in un cartone animato, con Discovery Education negli StatiUniti, Da Vinci Media in Est Europa e Africa, ABC Education in Australia. Ed è annunciato anche su Rai Scuola.

E' Parmigianino, un episodio della serie emiliana L'Arte con Matì e Dadà, coprodotta da Rai Fiction e Achtoons di Bologna, con il contributo della Film commission regionale e già su YouTube in inglese. A soli vent'anni, nel 1523, il Parmigianino affrescò la Camera Picta di Fontanellato, la Saletta di Diana e Atteone visitata ogni anno da quasi 50.000 persone, in gran parte italiane: «Ci auguriamo che in questo modo – commenta il sindaco Francesco Trivelloni – si promuovano un grande pittore e il borgo di Fontanellato, che ha un castello ancora circondato dal fossato e con l'unica camera ottica in funzione in Italia, tra i più belli dell'Emilia-Romagna e dello Stivale». Matì e Dadà sono testimonial della Giornata delle Famiglie al Museo.