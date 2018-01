Eventi a Bologna, ecco cosa fare giovedì 4 gennaio

BOLOGNA – Giovanni allevi in città, gli appuntamenti a teatro, le attività per i più piccoli, la cultura. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti e godersi la giornata.

Musica live

Al Teatro Duse, Giovanni Allevi per il suo nuovo tour accompagnato dagli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana e dal suo magico pianoforte. Un tour per presentare le nuove composizioni del suo ultimo album Equilibrium.

Spettacolo

Al Parco della Montagnola, alle 21.30, all'interno dello spettacolare chapiteau «Side Kunst Cirque» tornano i «Laden Classe». Non perdetevi «193 problemi», uno spettacolo ironico e spiazzante che parla di società, aggregazioni umane e sfighe quotidiane. Un clima surreale in cui la compagnia racconta gli ostacoli della vita quotidiana mixando atmosfere oniriche, hard rock e circo contemporaneo. Lo spettacolo mischia liberamente linguaggi, teatro, discipline circensi e musica dal vivo per colpire il pubblico e portare la sua attenzione sulle incongruenze ed assurdità della società odierna, reinventando il circo con freschezza ed ironia.

Per i più piccoli

«Favole in Città - Speciale Natale». Racconti animati per le strade di Bologna. La casa editrice Picarona organizza un tour a bordo del bus turistico , durante il quale gli attori dell'Associazione culturale Rancurarte interpreteranno alcuni racconti per bambini. Ogni bambino riceverà in omaggio un libro a sua scelta tra quelli proposti. Il tour prevede tre punti spettacolo (sede del Quartiere Santo Stefano, Corte Isolani, Portico del Pavaglione), dove gli attori eseguiranno alcune performance ispirate ai testi dei libri di Picarona. Giovedì 4 gennaio, punto di Ritrovo: sede del Quartiere Santo Stefano, ingresso da Via Santo Stefano 119. Primo gruppo: partenza alle 16.30. Secondo gruppo: partenza alle 17:30. Per informazioni: 366 6161319, info@cityredbus.com.

Libri

Alla Libreria Esoterica Ibis, alle 18.30, Liana Sciarrone presenta «Nulla capita a caso». Liana Sciarrone, psicologa, si è a lungo interessata di bambini, adolescenti, genitori, anche attraverso articoli, saggi, conferenze. Attualmente si interessa di regressioni alle vite precedenti di cui il libro Nulla capita a caso ed Milesi è una testimonianza, una fedele trascrizione di esperienze vissute. Questa disciplina argomento viene studiata e utilizzata in tanti nazioni. Ad esempio negli Stati Uniti d’America si studia e pratica da circa cinquanta anni. L’esponente più noto è Brian Weiss autore di «Molte vite, molti Maestri». L’argomento e l’esperienza dell’ipnosi regressiva possono essere riassunti molto semplicemente in questo modo: I conflitti, i dolori, le malattie, o i talenti possono avere origine in tempi lontani, prima della nostra attuale nascita poiché l’anima è una e immortale. L’ipnosi regressiva permette di rielaborare e superare i conflitti psichici o fisici, nella prospettiva della guarigione dei disagi, sia psicologici che fisici. Come dire che per stare bene nel presente, si devono guarire le eventuali ferite del passato. Il cammino attraverso l’ipnosi è un potente contributo alla conoscenza e alla coscienza di se stessi e delle realtà che viviamo, sia dentro di noi che nel mondo esterno.