Stava tagliando una quercia col fratello, ucciso schiacciato

RAVENNA - Un anziano è morto ucciso da un tronco di una quercia che è caduto mentre lo stava tagliando insieme al fratello. E' successo verso le 16:00 di ieri nel Ravennate, nel comune di Brisighella, quasi al confine con la provincia di Firenze. La vittima, Orfeo Cappelli, aveva 75 anni. Con il fratello di 81 anni stava lavorando in un terreno di loro proprietà, in località San Martino in Gattara, via Loiano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Faenza, il tronco ha travolto il più giovane dei due: l'81enne ha chiamato i soccorsi, ma il 118 non ha potuto fare nulla per salvare il pensionato. E' stata informata la Procura, ma non sembrano esserci particolari dubbi sulla dinamica dell'incidente.