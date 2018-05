Salvini, in Valle d'Aosta bisogna fare grandi pulizie

AOSTA - «In Valle d'Aosta c'è il dovere di cambiare e di fare grandi pulizie. Questo è l'esempio di come qualcuno abbia abusato dell'autonomia per farsi gli affari propri». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale ad Aosta. «La Lega avrà numerosi eletti nel Consiglio regionale - ha aggiunto - e non farà nessun tipo di accordo a posteriori con coloro che hanno disastrato questa regione. Finti, falsi, presunti autonomisti che hanno usato la buonafede dei valdostani per farsi gli affari propri non avranno niente a che fare con noi. Lo diciamo prima. Sicuramente non saremo a braccetto di chi ha distrutto speranze, economia e onestà di questa valle, il vecchio non ci appartiene. Se ci sarà una maggioranza in grado di garantire rinnovamento, cambiamento, onestà ed efficienza noi ne saremo parte».