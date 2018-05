Casinò di Saint-Vincent, nuove indagini dopo l'uscita di notizie stampa

AOSTA - L'inchiesta per truffa aggravata e falso in bilancio sul Casinò di Saint-Vincent era già stata chiusa dalla procura di Aosta, che il 7 febbraio scorso aveva fatto notificare gli avvisi di conclusione indagine. Ma a seguito delle «interessanti affermazioni» contenute in un documento firmato da otto consiglieri dell'Union valdotaine - diffuso il 10 febbraio alle 14:12 dall'ANSA - sono «scaturite ulteriori indagini».

«Il mondo unionista dovrà agire per sostenere la propria reputazione e la propria immagine analizzando e dibattendo a fondo il tema della legalità e della questione morale. Bisogna evitare di fare di tutta l'erba un fascio», si legge nel documento, che era stato firmato dagli assessori Aurelio Marguerettaz, Emily Rini e Renzo Testolin, dal presidente del Consiglio Valle, Joel Farcoz, e dai consiglieri regionali Marilena Péaquin, Luca Bianchi, David Follien e Giuseppe Isabellon.