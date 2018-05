Trovato un anziano morto in un capanno bruciato

AOSTA - Un anziano di Verrayes (Aosta) è stato trovato morto all'interno di un capanno per attrezzi agricoli andato a fuoco verso le 19:00 di ieri in località Frayé. Il corpo è stato rinvenuto carbonizzato dai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. La vittima ha circa 90 anni e, secondo quanto si è appreso, soffriva di problemi di cuore. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto anche il 118 con ambulanza e auto medica, oltre al sindaco, Erik Lavevaz.