Il Pm chiese l'arresto di Rollandin, ma ottiene un No dal Gip

AOSTA - Il Gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha respinto a fine aprile la richiesta di custodia cautelare in carcere dell'ex presidente della Regione Augusto Rollandin formulata tre mesi prima dal procuratore capo di Aosta Paolo Fortuna e dal Pm Luca Ceccanti nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri su un giro di corruzione in Valle d'Aosta in alcune società partecipate. E' quanto si apprende oggi, all'indomani della chiusura dell'indagine in cui Rollandin è indagato assieme ad altre sei persone.