Dietrofront: K-Air, nessun collegamento aereo Aosta-Olbia

AOSTA - La compagnia aerea K-Air non effettuerà il collegamento tra l'aeroporto Corrado Gex di Aosta con lo scalo di Olbia-Costa Smeralda, in Sardegna. Lo precisa la società, smentendo quanto comunicato ieri dalla società Avda spa che gestisce l'aeroporto Corrado Gex.

«K-Air srl offre ai propri clienti - si spiega in una nota - esclusivamente voli spot e non è interessata né intende offrire voli regolari di linea con riferimento alla tratta Aosta-Olbia o qualsiasi altra, atteso tra l'altro che l'organizzazione, la vendita e l'esecuzione di voli di linea eccede i limiti dell'autorizzazione di cui è titolare la società». La K-Air S.r.l. «si è limitata a vendere alla società gestore dell'aeroporto di Aosta un volo Aosta-Olbia da effettuare mercoledì prossimo - aggiunge la compagnia - senza essere stata messa in alcun modo a conoscenza delle intenzioni dell'acquirente del volo».