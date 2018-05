Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta

AOSTA - La procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta su un giro di corruzione in Valle d'Aosta che riguardava alcune partecipate regionali. Sette gli indagati, tra cui l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, l'ex manager della Finaosta Gabriele Accornero, già consigliere delegato del Forte di Bard, e l'imprenditore Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio valdostano. Per due artigiani è stata chiesta l'archiviazione mentre la posizione di un altro indagato è stata stralciata. Le indagini - coordinate dal sostituto procuratore Luca Ceccanti e dal procuratore Paolo Fortuna - sono state condotte dai carabinieri e sono partite da un filone dell'inchiesta della procura di Milano sull'ex procuratore capo di Aosta, Pasquale Longarini.

Contestata associazione per delinquere - La procura di Aosta ha contestato anche il reato di associazione per delinquere a Augusto Rollandin, Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo nell'ambito dell'inchiesta su un sistema corruttivo in Valle d'Aosta che riguardava alcune società partecipate. Per i sette indagati le accuse, a vario titolo, sono di concorso in corruzione e in turbativa d'asta e di peculato.