Human Technopole, Apre il Centro di ricerca medica ad Aosta

AOSTA - La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato un avviso per la creazione di un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato 'Human Technopole Valle d'Aosta', collocato nell'area Espace Aosta. E' quanto comunica l'assessorato delle attività produttive.

«Già nel 2017 - si legge in una nota - era stato costituito un gruppo di lavoro inter assessorile che ha valutato positivamente l'opportunità di creare, nel territorio regionale, un centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, che intende promuovere la salute e qualificare in senso innovativo il settore regionale della ricerca e della sanità, costituire un'importante opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, creare un polo di attrazione per ricercatori senior e per il personale sanitario regionale, favorire lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze e competenze, grazie alla cooperazione con i centri di alta formazione operanti nel territorio valdostano, e implementare e rafforzare le capacità di ricerca delle imprese locali».

Verrà selezionato un raggruppamento di organismi di ricerca e imprese per sviluppare progetti di ricerca riferiti ad alcune malattie neurodegenerative e oncologiche in collaborazione con l'Usl Vda e che è disponibile a cofinanziare mediante risorse proprie parte delle attività. Il costo totale massimo previsto per la realizzazione dello Human Technopole Valle d'Aosta è di 15 milioni di euro in 5 anni, cofinanziati dal Fesr e dal Fse e, per almeno il 20%, dal raggruppamento assegnatario.