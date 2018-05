Stop all'omofobia, si illumina la Porta pretoria

AOSTA - La Porta Pretoria di Aosta sarà illuminata con i colori dell'arcobaleno in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia del 17 maggio. La prima accensione è prevista oggi, alle 21:00. «Riteniamo fondamentale, al giorno d'oggi, rendere la condizione della comunità Lgbt anche in Valle D'Aosta. Non siamo esenti da becere e fastidiose discriminazioni. Non viviamo più in una sfera di cristallo protetti dalle spettacolose montagne che ci circondano», commenta Samuele Tedesco, presidente Arcigay Valle d'Aosta.