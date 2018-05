Fumi della Cogne Acciai Speciali, Legambiente sollecita i partiti a intervenire

AOSTA - «Cosa pensano di fare da qui al 2019 (nella migliore delle ipotesi) per limitare le certificate emissioni diffuse dell'impianto?». Alla vigilia delle elezioni regionali, Legambiente Valle d'Aosta sollecita in una nota i partiti in merito alla «sostenibilità ambientale» della Cogne acciai speciali.

L'obiettivo è tutelare «sia la salute dei cittadini che i posti di lavoro». Da uno studio comparativo delle Arpa di Valle d'Aosta, Umbria e Veneto emerge che nello stabilimento Cas solo «8 tonnellate all'anno di polveri vengono convogliate dagli aspiratori verso i camini, mentre ben 200 tonnellate sfuggono e vengono quindi emesse senza essere filtrate». L'installazione di impianti di aspirazione adeguati, prevista nell'estate 2019, è subordinata da Cas a uno studio di fattibilità: che cosa accadrà se fosse certificata «l'impossibilità di svolgere i lavori, perché i capannoni, che sappiamo essere vecchi, non lo consentono?». In questo caso «la Regione potrebbe, se necessario, intervenire?».