Arriva ad Aosta Un Campione per amico

AOSTA - Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi in piazza ad Aosta per la settima tappa di 'Un campione per amico', tour nelle città promosso da Banca Generali per trasmettere i valori dello sport e le iniziative sociali.

L'appuntamento è per il 16 maggio, dalle 9:30, nella centrale piazza Chanoux che si trasformerà in palestra a cielo aperto dove i quattro testimonial insegneranno ai bambini delle scuole elementari e medie inferiori «non solo i segreti per diventare dei campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l'integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione». L'obiettivo del tour è di avvicinare i ragazzi a un'attività fisica regolare, indispensabile insieme a una corretta alimentazione per lo sviluppo e la crescita sana. «Siamo molto contenti di promuovere ad Aosta un evento che non è solo sportivo ma racchiude in sé valori fondanti di vita e di relazione», spiega Massimiliano Melegari, Area Manager di Banca Generali Private.