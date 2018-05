Viabilità, in giornata riapre la Statale 26 a Verres

AOSTA - Sarà riaperta in giornata la Strada Statale 26, chiusa dal 29 aprile scorso in corrispondenza del bivio per il Comune di Champdepraz a seguito di una frana. Lo ha comunicato l'assessorato delle Opere pubbliche. «Dopo vari sopralluoghi e approfondimenti effettuati sul versante interessato dal fenomeno franoso - si legge in una nota - è emerso che lo stesso possa considerarsi esaurito. L'Anas procederà in giornata alla pulizia del piano viabile, alla rimozione degli sbarramenti e alla successiva riapertura dell'arteria stradale».