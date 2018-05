Elezioni regionali, big nazionali attesi ad Aosta

AOSTA – Parata di 'big' della politica nazionale in arrivo in Valle d'Aosta alla vigilia delle elezioni regionali del prossimo 20 maggio. Presenza che è già in calendario ma che potrebbe saltare a causa delle possibili novità sulla formazione del nuovo Governo.

La prima a giungere ad Aosta sarà Giorgia Meloni, leader di fratelli di Italia, attesa il 14 giugno nel capoluogo valdostano. Il 17 maggio toccherà a Matteo Salvini, segretario della Lega, e a Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico, che saranno ad Aosta nel pomeriggio. Infine, Luigi Di Maio, leader politico del Movimento 5 Stelle, arriverà in Valle d'Aosta il 18 maggio per chiudere la campagna elettorale ad Aosta: appuntamento a Sarre in mattinata e ad Aosta al pomeriggio.