Il patrimonio culturale della Valle d'Aosta a Bruxelles

AOSTA - Le produzioni valdostane nel settore agroalimentare e l'offerta turistica e culturale della regione sono state protagoniste lo scorso 5 maggio a Bruxelles della giornata Porte Aperte 2018, organizzata nell'ambito delle celebrazioni della Festa dell'Europa, che ricorre oggi.

L'obiettivo di quest'anno è stato quello della valorizzazione del patrimonio culturale. Il Comitato delle Regioni ha dato la possibilità a tutte le Regioni d'Europa, tra le quali la Valle d'Aosta che era presente con un proprio stand, di diffondere l'informazione sul proprio patrimonio culturale. «L'importanza, anche per regioni piccole come la Valle d'Aosta, di essere coinvolte in iniziative di alto profilo sociale e antropologico finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle dinamiche dell'Unione europea e alla valorizzazione delle peculiarità locali», è stata sottolineata dal presidente della Valle d'Aosta, Laurent Viérin. Gli stand del Comitato delle Regioni sono stati visitati da 6.000 persone.