Attenzione ai finti tecnici del gas, già presi due truffatori

AOSTA - Fingendosi tecnici del gas - in base alle indagini della polizia - conquistavano la fiducia degli anziani, si facevano accogliere in casa e li derubavano. Due giovani di origine albanese e residenti nel bresciano, Emiliano Marvataj, 22 anni, e Koledio Melaca (24 anni), sono stati arrestati per concorso in furto aggravato dall'approfittarsi della minorata difesa di persone in età avanzata spacciandosi per incaricati di pubblico servizio.

Entrambi sono ai domiciliari su disposizione del Gip di Aosta. Le indagini della squadra mobile di Aosta sono partite dalle denunce di una ultrasettantenne di Morgex e di un ultraottantenne di Aosta, per episodi avvenuti nell'autunno 2017. «Vendevano apparecchi per il rilevamento delle fughe di gas o si proponevano di misurare l'efficienza di quelli installati. Fingendo di fare misurazioni, uno girava per casa e rubava tutto ciò che trovava: libretti postali, carte di credito, denaro, gioielli», ha spiegato il sovrintendente capo Sergio Cosentino in conferenza stampa.