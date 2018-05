Turismo in Valle d'Aosta, male a gennaio ma bene a febbraio

AOSTA - Gennaio negativo e febbraio positivo per i flussi turistici in Valle d'Aosta: è quanto emerge dai dati diffusi dall'assessorato al Turismo. A gennaio calano arrivi (106 mila 412, -5,99 per cento rispetto al gennaio 2017) e presenze (377 mila 958, -5,18 cento). Diminuiscono in particolare gli italiani (67 mila 361 arrivi, -10,26 per cento; 190 mila 976 presenze, -12,31 per cento) mentre aumentano gli stranieri (39 mila 51 arrivi, +2,43 per cento; 186 mila 982 presenze, +3,4 per cento). Il mese di febbraio 2018 fa registrare dati migliori rispetto al 2017: sono cresciuti sia gli arrivi (121 mila 918, +0,54 per cento) sia le presenze (452 mila 696, +2,8 per cento). I dati migliori si trovano nelle strutture extra alberghiere (+15,68 per cento di presenze, contro il +0,8 degli alberghi). Cresce il numero di italiani (63 mila 968 arrivi, +1,17 per cento; 160 mila 196 presenze, +6,83) mentre resta stabile quello degli stranieri (57 mila 950 arrivi, -0,14 per cento; 292 mila 500 presenze, +0,73 per cento).