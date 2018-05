Va contromano sulla A5, fermato: non se n'era neanche accorto

AOSTA - Procedeva in contromano sull'autostrada A5, all'altezza dello svincolo di Courmayeur. Fermato dalla polizia stradale di Aosta, ha detto agli agenti: «Non mi sono accorto di nulla». Per un settantacinquenne francese intercettato domenica mattina sono scattati l'immediato ritiro della patente di guida, il fermo amministrativo dell'auto e una sanzione che potrà arrivare sino a 8.000 euro. Nel corso del fine settimana, la polstrada ha controllato 130 automobilisti nell'ambito di un servizio di prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza. In due sono risultati positivi all'alcol test: oltre al ritiro della patente, per loro è scattata la denuncia in procura.