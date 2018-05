Valdostani soccorrono uno sherpa sull'Everest

AOSTA - Gli alpinisti valdostani Marco Camandona e Francois Cazzanelli sono stati protagonisti di un soccorso 'estremo' sul Monte Everest, in Nepal. Sono saliti fino a 7.400 metri di quota per recuperare uno sherpa colpito da un edema polmonare. «Purtroppo, nonostante tutte le precauzioni e il training di acclimatamento - scrive Camandona su Facebook - può succedere l'imprevisto dopo essere stati a 8000 metri al Colle Sud dell'Everest». Pasang Sherpa è stato accompagnato al Campo 2 e poi elitrasportato a Lukla in buone condizioni.