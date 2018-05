Andamento dell'Industria in Valle d'Aosta, contenuto miglioramento generale

AOSTA- L’andamento industriale in Valle d’Aosta è caratterizzato da un «contenuto miglioramento generale delle attese delle imprese», ma anche da una «lieve flessione di alcuni indicatori relativi al settore dei servizi». Lo afferma Confindustria nell’indagine previsionale del secondo trimestre 2018.

Gli indicatori, che misurano il livello di ottimismo o pessimismo degli imprenditori, indicano una crescita dell’occupazione e della produzione e la previsione di ricorso alla cassa integrazione continua a mantenersi su livelli piuttosto bassi. E’ attesa una frenata della crescita degli ordini, mentre le esportazioni mantengono un discreto ritmo di espansione. Circa il 25 per cento delle imprese intende effettuare investimenti prossimi 12 mesi.

«Si conferma anche per il secondo trimestre un clima di fiducia degli industriali valdostani, in linea con l’andamento dell’economia nazionale – commenta Paolo Giachino, presidente di Confindustria Valle d’Aosta – anche se attendiamo il prossimo trimestre per avere una sicurezza della positività. Si consolida la produzione e le attese per l’export restano positive».