Fontina, separare quella estiva da quella invernale

AOSTA - «Differenziare la produzione invernale della Fontina da quella estiva, maggiormente richiesta dai mercati e maggiormente spendibile per il mondo che rappresenta, fatto di tradizione e pascoli alpini». E' quanto chiede l'Associazione allevatori valdostani (Arev) alle forze politiche in lizza per le prossime elezioni regionali per superare le difficoltà della zootecnia valdostana.

«Già nel 2018 il marchio renderà riconoscibile questo prodotto Fontina d'alpeggio - si legge in una nota - e il prezzo probabilmente andrà a premiare il lavoro estivo. La Fontina invernale resterà a coprire parte dello spazio già occupato sui mercati, ma l'utilizzo di foraggio locale deve diventare un atout spendibile, e il sistema di controllo delle produzioni deve certamente cambiare. Un altro aspetto da rivedere riguarda la riconoscibilità del produttore».