Credito agevolato per i beneficiari del Piano di Sviluppo Rurale in Valle d'Aosta

AOSTA - Gli imprenditori agricoli valdostani beneficiari di un contributo per gli investimenti aziendali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) potranno godere di procedure agevolate per i prestiti bancari. Lo prevede un accordo tra la Regione e la Commissione regionale Abi per la Valle d'Aosta: saranno possibili anticipazioni fino al 100 per cento delle somme spettanti, dopo l'esito alle attività istruttorie condotte dagli uffici regionali.