La Valle d'Aosta rischia di perdere 8 milioni di euro dall'Ue

AOSTA – «Serve una reazione decisa dell'Italia contro la proposta di budget presentata dalla Commissione Europea. I tagli alla politica di coesione del 7% sono inaccettabili perché colpiranno principalmente le aree più povere d'Italia, ma anche la Valle d'Aosta che rischia di perdere fondi per 8 milioni di euro». E' quanto denuncia la parlamentare valdostana del Movimento 5 Stelle, Elisa Tripodi.

«Secondo le nostre prime stime rilanciate dai colleghi eurodeputati - aggiunge - si tratta di oltre 3 miliardi di euro di minori risorse investite. Per la Valle d'Aosta stiamo parlando di 8 milioni di euro a rischio». «Durante la discussione al Parlamento europeo i parlamentari del Movimento 5 Stelle presenteranno emendamenti per rimediare agli errori della Commissione. Ci sono spazi per ridurre i troppi sprechi europei e per rimodulare le spese. Diciamo no ai tagli lineari e, per quanto riguarda la Pac, chiederemo di privilegiare nell'assegnazione dei fondi i piccoli agricoltori ed eliminare le inefficienze».