Torna a Saint-Vincent Masters of magic, l'appuntamento con la magia

AOSTA - Torna in Valle d'Aosta Masters of Magic, il Congresso della magia, dell'illusione e del fantasy. L'evento è in programma dal 17 al 20 maggio al Palais e al Saint-Vincent Resort & Casinò della cittadina termale valdostana. Sono previsti workshop, concorsi, esibizioni, conferenze e spettacoli, tra cui tre Gran Gala della Magia (il 18 e il 19 maggio alle 21 e il 20 maggio alle 16 al Palais) a cui parteciperanno nove artisti internazionali: l'ucraino Victor Kee, lo spagnolo Hector Mancha, l'olandese Magus Utopia, il giapponese Yanyan Ma, l'austriaco Otto Wessely, lo spagnolo Charlie Mag, il francese Blizzard Concept, il coreano Geon-Ho Lee e l'italiano Samuel. Tra gli altri 'maghi' ospiti spiccano i nomi del giapponese Haruo Shimada e dello statunitense Jason Latimer, che riceveranno in premio una 'Grolla' d'oro.