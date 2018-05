Cade un masso sulla strada, chiusa la regionale Roisan

AOSTA - A causa della caduta di un masso sulla carreggiata, è stata chiusa al traffico la strada regionale di Roisan tra la frazione Adret e il ponte di Batze, nei pressi del bivio per Valpelline. «Il masso caduto - ha spiegato il sindaco di Roisan, Gabriele Diemoz - è di oltre un metro cubo, ha attraversato la strada e si è fermato su un pianoro a valle lungo l'argine del Buthier». Secondo quanto si è appreso la strada rimarrà chiusa (interrotta anche la linea di trasporto pubblico per studenti) almeno fino a domani mattina per consentire le verifiche di sicurezza.