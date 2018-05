Stop all'area addestramento cani di Saint Vincent

AOSTA - E' stato revocato il provvedimento che istituiva l'area di addestramento di cani da caccia nel comune di Saint Vincent per una durata di cinque anni. Lo ha deciso il presidente della Regione, Laurent Viérin, dopo aver incontrato i responsabili del Consorzio di miglioramento fondiario a seguito delle osservazioni arrivate dai proprietari e agricoltori.

«Abbiamo preso in carico le legittime osservazioni provenienti dal settore rurale e dal territorio - spiega Viérin - e deciso di revocare tale atto, anche per la mancanza di condivisione che c'è stata nell'iter di questa vicenda, recependo le istanze provenienti da più parti e rispettando la volontà del territorio e dei soggetti interessati, soprattutto del mondo rurale, ma anche degli stessi cacciatori della zona che avevano espresso la loro contrarietà. Viste le problematiche emerse, abbiamo deciso di presentare una delibera di revoca del provvedimento regionale poiché è emerso che non vi è stato il necessario approfondimento».