Svolta storica: Fopadiva apre a tutti, diventa FonDemain

AOSTA - Fopadiva, il Fondo pensione complementare per i lavori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, apre a tutti i lavoratori che operano sul territorio valdostano e cambia nome. FonDemain, il Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, è pronto ad accogliere anche gli autonomi, come albergatori, allevatori, artigiani, coltivatori diretti, commercianti, liberi professionisti, maestri di sci e prestatori di co.co.co..

«E' un passaggio epocale nella vita del fondo pensione, è stato perseguito a lungo», ha spiegato il direttore, Luca Merighi. «Speriamo sia il presupposto per la crescita del numero di iscritti e per l'aumento delle masse finanziarie». In base a una stima approssimativa «il bacino di nuovi aderenti è di 35 mila unità tra dipendenti e autonomi. Al momento, con circa 7.100, siamo al 20 per cento della copertura». A fine 2017 l'attivo netto destinato alle prestazioni è di 139 milioni, rispetto ai 133 milioni di 12 mesi prima (+4,7%).