Sindacati sfilano a Verrès per il Primo maggio, la sicurezza è il cuore del lavoro

AOSTA – «Sicurezza: il cuore del lavoro», è lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Savt, Uil per celebrare il 1 maggio, domani mattina a Verrès, con il tradizionale corteo.

«La sicurezza sul lavoro - spiegano le sigle - è diventata ormai una vera e propria emergenza nazionale. Assistiamo quotidianamente al diffondersi di notizie su episodi infortunistici gravi e mortali nei luoghi di lavoro dal Nord al Sud Italia. Purtroppo, neanche nella nostra piccola regione, la Valle d'Aosta, possiamo dire di uscire incolumi da questa situazione, nonostante i dati in diminuzione, diffusi dall'Inail, diano un barlume di speranza».

«Ecco perché a Verrès, come in altre mille piazze italiane - affermano i quattro segretari regionali - il Sindacato è unito per riaffermare che la sicurezza sul lavoro resta ancora uno dei principali problemi da risolvere per garantire ai lavoratori il diritto fondamentale a non ammalarsi o a non morire di lavoro».