Rimane chiusa la strada Statale 26 a Verrès

AOSTA - Rimane chiuso il tratto di strada statale 26 a Verrès, all'altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri è caduta una frana a causa delle intense precipitazioni. «Stiamo aspettando l'esito di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura», ha spiegato all'ANSA il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi. Il traffico è deviato verso Champdepraz.