Beccato in auto con 25 grammi di cocaina

AOSTA - Per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio la polizia ha arrestato Claudiu Padure, di 19 anni, originario della Romania e residente ad Aosta. Gli uomini della squadra mobile della questura di Aosta lo hanno fermato giovedì 26 aprile per un controllo mentre era a bordo di un'auto con altri quattro uomini. E' stato trovato in possesso di un involucro con circa 25 grammi di cocaina. Il Pm Eugenia Menichetti ha chiesto al Gip la convalida dell'arresto e la misura cautelare degli arresti domiciliari.