Riunione straordinaria del Consiglio regionale dopo la sentenza della Corte di Cassazione

AOSTA - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà in sessione straordinaria e urgente giovedì 3 maggio, con inizio alle 9:00, «per una presa d'atto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 29 marzo scorso». La decisione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo. I giudici della Corte Suprema hanno confermato la condanna per i consiglieri Raimondo Donzel e Carmela Fontana (Pd-Sinistra Vda), a cui - in base alla legge Severino - subentrano definitivamente Paolo Cretier e Andrea Padovani.