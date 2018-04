La stagione agonistica in Valle d'Aosta: 37 gare di ciclismo. Dal Giro d'Italia a Bicinsieme

AOSTA – Dall'arrivo del Giro d'Italia a Cervinia al Giro della Valle d'Aosta, fino ai campionati italiani di Trial, Downhill e Cross country di mountain bike: è composto da 37 gare in quattro mesi il calendario del comitato valdostano della Federazione ciclistica italiana. La stagione scatterà il 5 maggio con l'11/a edizione di 'Bicinsieme-Dona la Vita', pedalata ecologica da Aosta a Doues. Il 26 maggio toccherà al Giro d'Italia che farà tappa ai piedi del Cervino, mentre dall'11 al 15 luglio si svolgerà il 55/o Giro della Valle d'Aosta. Altri appuntamenti su strada: la Gran Fondo Giro d'Italia (27 maggio), e le classiche Gran Fondo La Mont Blanc (24 giugno), Quart-Lignan (29 luglio) e Aosta-Gran San Bernardo (4 agosto). Per la mountain bike da segnalare il 2 e 3 giugno a Courmayeur il Campionato italiano Team Relay e la Coppa Italia Giovanile. Il 21 e 22 luglio, a Pila, in palio i titoli tricolore di Trail, Downhill e Cross country e, nella stessa località, dal 22 al 26 agosto, il Campionato Europeo giovanile.