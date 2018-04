Forte Bard, sconti a chi arriva in treno. Molte le iniziative

AOSTA – Sconti alle mostre e ai musei per chi raggiunge in treno il Forte di Bard. L'iniziativa è frutto di un'intesa tra Trenitalia e l'associazione Forte di Bard che gestisce il polo culturale valdostano.

«Grazie ai 19 collegamenti regionali giornalieri e ai 12 festivi che fermano a Hone-Bard - si legge in una nota - è possibile raggiungere facilmente il Forte di Bard che si trova a 500 metri dalla stazione. Una possibilità di visitare il monumento lasciando a casa la macchina. Numerose sono le iniziative per chi viaggia in treno: sarà possibile visitare gratuitamente a scelta una mostra o un museo e ottenere biglietti scontati per tutte le aree espositive presentando il biglietto di corsa semplice con partenza o arrivo ad Hone-Bard o l'abbonamento ferroviario, sia settimanale che mensile». Per il presidente della Regione, Laurent Viérin, si tratta di «un'intesa di importanza strategica», che consente di «rivitalizzare sotto un profilo turistico la tratta ferroviaria valdostana».