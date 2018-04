La prova scritta per i ginecologi violava legge

AOSTA - «Risulta viziato per violazione di legge» lo svolgimento della prima prova scritta del concorso per l'assunzione di due ginecologi, annullata il 20 aprile dal commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona. Così l'avvocato Paolo Sammaritani nel parere pro veritate del 12 aprile, in cui spiega: «La Commissione giudicatrice, pur dichiarando di volersi attenere in tutto e per tutto al dettato normativo, è evidentemente incorsa in un fraintendimento in merito alla tipologia della prova».

In base a un decreto del presidente della Repubblica (483 del 1997) e al bando del concorso (art. 8) dell'agosto 2017, la prova scritta doveva «consistere nella relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa». Invece, ha accertato la commissione di valutazione, «la Commissione esaminatrice ha predisposto un test a risposte chiuse del genere a scelta multipla (5 opzioni)».